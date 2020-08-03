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вторник, 04 августа 2020 09:09

Впервые на местных выборах у винничан появилась политическая альтернатива

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  Общественный деятель Николай Филонов и известный винничанин Виктор Бронюк официально зарегистрировали первую местную партию Винницкой области - "Партию Винничан"
Общественный деятель Николай Филонов и известный винничанин Виктор Бронюк официально зарегистрировали первую местную партию Винницкой области - "Партию Винничан"

Впервые на местных выборах у винничан появилась реальная альтернатива: проголосовать за самих себя, или выбирать лучшее из худшего, из перечня партий действующего политического класса.

По результатам всех последних социологических исследований, почти половина жителей Винницкой области не поддерживает ни одну политическую партию. И этому есть логическое объяснение. Большой процент жителей разочаровался в действиях сегодняшней власти, другие не хотят снова выбирать между меньшим злом, из политических партий вроде партии Медведчука, Порошенко, Тимошенко, Гройсмана, Ляшко.

Все это значительно усиливает пессимистические настроения избирателей, которые просто не хотят идти на выборы, потому что не видят в бюллетене политической силы, за которую стоит отдавать свой голос.

Недавно общественный деятель Николай Филонов и известный винничанин Виктор Бронюк официально зарегистрировали первую местную партию Винничины - "Партию Винничан".

По мнению экспертов, эта политическая сила уже на старте преодолевает 5% барьер и проходит в местные советы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая винницкая партия может уже на старте иметь более 5% поддержки избирателей

Политические обозреватели объясняют этот феномен не столько из-за удачного бренда и положительной репутацией лидеров этой партии, сколько из-за новых подходов к развитию партии, честную коммуникацию с избирателями и четкие ответы на вопросы, которых всегда стараются избегать отечественные политики.

Так в своем первом программном заявлении лидеры "Партии Винничан" четко отметили, чем они отличаются от существующих политических партий и обозначили свою идеологию - защита винничан и жителей Винницкой области на всех уровнях.

"Есть пророссийский реванш, а есть мы. Есть Порошенко и Гройсман, а есть мы. Есть "слуги народа", а есть мы. Есть местные кланы, а есть мы", - подчеркнули в "Партии Винничан" свои основные отличия от действующего политического класса.

Кроме этого "винничане" подробно рассказали о том, на что большинство украинских политиков не могут дать четкого ответа, или умышленно замалчивают неудобные темы. Например историю регистрации партии, а особенно об источниках финансирования партии и избирательной кампании .

Удивила новая партия и принципами формирования команды и избирательного списка.

Стать членом "Партии Винничан" будет сложно - заявил председатель партии Николай Филонов.

  Общественный деятель Николай Филонов и известный винничанин Виктор Бронюк официально зарегистрировали первую местную партию Винницкой области - "Партию Винничан"
Общественный деятель Николай Филонов и известный винничанин Виктор Бронюк официально зарегистрировали первую местную партию Винницкой области - "Партию Винничан"

"Мы не будем искусственно и массово раздавать партийные билеты абы кому. Не будем продавать места в списке, не будем делать всего того, что делается в украинской политике. Для того чтобы стать членом партии винничан – это нужно заслужить. Положительным опытом в своей профессиональной области, бесспорными моральными качествами, нулевой толерантностью к коррупции, отсутствием связей с криминалом, честно и прозрачно заработанными доходами, чистыми идеями и разделением наших принципов.

Мы пришли в политику раз и навсегда, для отстаивания интересов винничан и Винниччины на всех уровнях и для того чтобы нашей областью и всеми ее общинами управляли честные и порядочные патриоты своего края. Поэтому мы мгновенно будем избавляться от токсичных людей, а стать кандидатом в депутаты от Винничан, или членом партии будет действительно сложно", - подчеркнул председатель "Партии Винничан" Николай Филонов.

На фоне традиционно неинтересной местной политики, привычного популизма и гречкосейства, "Партия Винничан" заявила о себе, как о реальной альтернативе, ради которой стоит идти на выборы и проголосовать.

И дело даже не в поддержке винничанами самих себя, а в своеобразном протесте против действующей политической системы, которая десятилетиями создавала такие политические условия, когда у большинства избирателей была лишь одна возможность волеизъявления – делать выбор без выбора.

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