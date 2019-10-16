Возврат "Укртелекома" в госсобственность вызовет бюджетный кризис – эксперты

Возвращение "Укртелекома" в госсобственность вызовет бюджетный кризис. Фото: epravda

Любая реприватизация предприятия будет сопровождаться выплатой его прежним владельцам средств, внесенных при сделке. Как говорится в материале "Обозревателя", это вызовет острый бюджетный кризис.

Согласно заявлениям премьер-министра Алексея Гончарука в 2020 году правительство планирует выручить от приватизации 5-6 млрд грн. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Но если "Укртелеком" будет все-таки реприватизирован (как того, скорее всего, хотят в SCM), то даже неиндексированная сума в 10,6 млрд грн в два раза перекроет возможные поступления от продажи госпредприятий в следующем году.

"Для госбюджета возникнут непредвиденные дефициты. Если в судах докажут, что Украина должна вернуть бывшему собственнику все 1,325 млрд дол (по нынешнему курсу 32 млрд грн.), то ситуация для государственных финансов окажется весьма стрессогенной", - указывается в материале.

Стоит отметить, что риски, которые несет с собой реприватизация, давно видят и в самом Фонде госимущества, который при этом выступает инициатором возврата предприятия в собственность государства. "Мы наверняка получим судебный процесс на крупную сумму, которую не сможем выплатить. Кому мы продадим его потом за 11 миллиардов гривен? Нужен компромисс", - цитирует издание экс-главу ФГИУ Игоря Белоуса.

По прогнозам экспертов, чьи мнения приводятся в статье, искать дополнительные средства для расчетов с владельцами реприватизированной компании государство будет у налогоплательщиков. Других источников поступлений не наблюдается. Особенно, если учесть тот факт, что планы новой приватизации, в случае запуска процессов возврата предприятий государству, скорее всего снова провалятся.

"Инвестор в здравом уме не понесет деньги в страну, где тебе сначала что-то продадут, а потом, как наладится дело, - заберут обратно. И нам не видать тех же 5 млрд грн от самой приватизации, а тем более - 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций",- прогнозирует в своем блоге экономический эксперт Тарас Семенюк, слова которого приводятся в материале.

Это мнение поддерживает и журналист Михаил Круглов. "Объем иностранных инвестиций в Украину сокращается с 2013 года, а о кредитовании в зарубежных банках украинский бизнес давно забыл. Факторов много: коррупция, продажные суды, несовершенное законодательство, отсутствие работающей системы защиты прав инвесторов, ограничения на вывод капитала, АТО. Все это вызывает резонную осторожность инвесторов, которые ждут позитивных сигналов от украинского государства и экономики",- цитирует журналиста "Обозреватель".

"В то же время эффективность самого предприятия остается низкой, что делает его возвращение в госсобственность нецелесообразным", - отмечается в материале.

"Овчинка выделки не стоит. 2018 год ПАО "Укртелеком" завершило с чистой прибылью 19 млн дол (474 млн грн), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года (864 млн грн). При этом, чистый доход оператора за год сократился на 2,3% — до 6,449 млрд грн (даже в гривнах на треть меньше чем до приватизации в 2011 году, в долларах падение составляет более чем 3 (!) раза).

Не забываем о двухмиллиардном бремени долгов перед госбанками, которые с 2015 года висят именно на "Укртелекоме". Обмен этого "хозяйства" даже на 10,6 млрд бюджетных гривен иначе как благотворительной помощью для самого богатого человека Украины назвать будет сложно",- заключает автор материала.

Напомним, Верховная Рада Украины на заседании 2 октября отменила закон с перечнем объектов права государственной собственности за, которые не подлежат приватизации. Тем самым парламент запустив процесс большой приватизации государственного имущества. Проведение успешной приватизации является одним из требований МВФ для получения очередного транша.