"Возвращаюсь домой" - Зеленский показал фото с самолета

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается из Парижа.

Фото из окна самолета в аэропорту глава государства опубликовал во вторник в Facebook.

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", - написал Зеленский.

Автор: Facebook Президент показал фото с борта самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков

К вопросу восстановления Украиной полного контроля за государственной границей вернутся на встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом на пресс-конференции в Париже сказал президент Украины Владимир Зеленский.