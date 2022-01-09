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воскресенье, 09 января 2022 15:23

"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
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Российский блоггер кичился полетом в бизнес-классе
Где делал пересадку при полете – не указал
Украинские пограничники развернули российского тиктокера

Пограничники не впустили в Украину российского блогера-тиктокера Даню Милохина.

Об этом тот сообщил в Instagram. Перед этим хвастался, как летит в Киев бизнес-классом.

Также в сторис писал, что производил пересадку. Между Украиной и РФ нет прямого авиасообщения. Где останавливался – не сообщил.

"Мы прилетели в Киев и нас держат в плену. Меня не впустили, я - враг. Нас обратно развернули, бл*дь", - заявил из Киева в аэропорту "Борисполь" утром воскресенья и написал "Памагите", "Грусть".

В комментариях 20-летнему блоггеру написали: "А мама об этом знает?", "Типа у нас своих придурков мало", "Это кто такой?", "Возвращайся назад в свою помойную страну. Крым - Украина", "Правильно, пусть на России это сидит", "Он хотел на факультет к Поплавскому".

Милохин поддерживает оккупацию Россией Крыма.

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7 января пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" не пропустили на территорию Украины российского актера Вячеслава Чепурченко. Тот посещал временно оккупированный Крым.

В декабре украинские пограничники не пустили российскую модель Элину Бурлакову, много раз посещавшую оккупированный полуостров.

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