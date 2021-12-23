Российскую модель не пустили в Украину

Модель получила запрет на въезд и штраф. Фото: instagram.com/eligracer

В Украину не пустили российскую модель 21-летнюю Элину Бурлакову, которая многократно посещала временно оккупированный Крым.

Россиянка прилетела в международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского из Варшавы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Во время прохождения пограничного контроля и проверки документов пограничники выяснили, что Бурлакова неоднократно нарушала режим въезда-выезда из временного оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Последний раз она посещала временно оккупированный Крым в этом году в июле. Участвовала в фотосъемках. На полуостров прибыла самолетом из Москвы.

Модель получила запрет на въезд в Украину на три года и штраф за админправонарушение.

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17 декабря в Борисполе российского гитариста не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Мужчина прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Хотел поучаствовать в творческом проекте.