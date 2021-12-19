Российскую актрису не пустили в Украину

Актрису из России не пустили в Украину из-за посещения Крыма. Фото: kinoafisha

Украинские пограничники не пустили в Украину российскую актрису Любовь Тезину (Баханкову).

Она прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы, чтобы поучаствовать в съемках. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники установили, что раньше актриса посещала Крым. В связи с этим женщине запретили въезд в Украину на три года.

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"При оформлении и необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя россиянка направлялась в Украину, чтобы принять участие в съемках.

17 декабря в Борисполе российского гитариста не пустили в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма. Мужчина прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Хотел поучаствовать в творческом проекте.