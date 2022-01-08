 
Ексклюзивы
1/5
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
1 Просмотров: 441
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 576
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 990
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1701
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3609
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 3096
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1179
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 549
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 6579
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 11097
Фото
Все фото
2
3
15
20
4
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
Ермак похвастался, как из &quot;Буковеля&quot; звонит в Берлин и Вашингтон
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
Видео
Все видео
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4266
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3546
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1998
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3222
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1683
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 270
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
суббота, 08 января 2022 14:33

Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму
2

  Комментировать

Вячеслав Чепурченко был на съемках сериала в оккупированном Крыму.

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" не пропустили на территорию Украины российского актера Вячеслава Чепурченко.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в субботу, 8 января.

  Вячеслав Чепурченко был на съемках сериала в оккупированном Крыму.
Вячеслав Чепурченко был на съемках сериала в оккупированном Крыму.

34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Баста выступал в Киеве

Пограничники выяснили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он принял участие в съемках российского сериала.

В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на оккупированном полуострове. Также заявил, что направлялся в Украину на съемки.

"Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москва, Сочи, Камышин - свой родной город под Волгоградом. Вот это все мое", - сказал россиянин. Заявил, что не понимает украинский язык.

- Ви розумієте українську мову?

- Нет.

За нарушение норм украинского законодательства пограничники не пропустили россиянина в Украину. Кроме того, он получил запрет на въезд на ближайшие три года.

В декабре украинские пограничники не пустили российскую модель Элину Бурлакову, много раз посещавшую оккупированный полуостров.

На 25 февраля в столичном Дворце спорта анонсируют концерт российской группы "Кино", гитарист которой Юрий Каспарян выступал в оккупированном Крыму. Концерты организовывал Александр Цой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Украинский голкипер с изуродованным лицом дебютировал в НХЛ, чтобы стать легендой

Физик доказал, что Земля вращается

Самое читаемое
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 3 Просмотров: 19656
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 4 Просмотров: 16238
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас Просмотров: 6806
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 1 Просмотров: 6642
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом 1 Просмотров: 6003
Политика
Это закончится плохо - Аслунд о деле против Порошенко
Это закончится плохо - Аслунд о деле против Порошенко Просмотров: 702
Зеленский обратился к США по поводу российского газопровода
Зеленский обратился к США по поводу российского газопровода Просмотров: 828
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
3
 Просмотров: 900
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
 Просмотров: 981
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
Зеленский на лыжах, Тищенко с митболами, министер-боксер: как прошла первая неделя нового года у политиков
15
 1 Просмотров: 2781
Больше всего комментируют
10
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
4
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
4
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
3
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
3
Без Украины: в РФ завершились переговоры нормандских советников Франции и ФРГ
Голосов: 1228
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть