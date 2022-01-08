Пограничники выгнали российского актера - топтался в оккупированном Крыму

Пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" не пропустили на территорию Украины российского актера Вячеслава Чепурченко.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в субботу, 8 января.

Вячеслав Чепурченко был на съемках сериала в оккупированном Крыму.

34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула.

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Пограничники выяснили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он принял участие в съемках российского сериала.

В ходе беседы иностранец всячески открещивался и отрицал пребывание на оккупированном полуострове. Также заявил, что направлялся в Украину на съемки.

"Я не знаю географию Украины. Я знаю Ростов, Москва, Сочи, Камышин - свой родной город под Волгоградом. Вот это все мое", - сказал россиянин. Заявил, что не понимает украинский язык.

- Ви розумієте українську мову?

- Нет.

За нарушение норм украинского законодательства пограничники не пропустили россиянина в Украину. Кроме того, он получил запрет на въезд на ближайшие три года.

В декабре украинские пограничники не пустили российскую модель Элину Бурлакову, много раз посещавшую оккупированный полуостров. На 25 февраля в столичном Дворце спорта анонсируют концерт российской группы "Кино", гитарист которой Юрий Каспарян выступал в оккупированном Крыму. Концерты организовывал Александр Цой.