Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского

Бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный сообщил, что имеет важные документы о гражданстве президента Владимира Зеленского.

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"Коллеги поделились интересными документами относительно гражданства нашего президента. Уверен, что после их публикации должна немедленно начаться процедура импичмента. Готов предоставить документы заинтересованным патриотическим политическим силам", - написал Нескоромный в Telegram-канале.

Автор: t.me/neskoromnyidmytro Нескоромный заявил, что документы о гражданстве Зеленского

27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя главы Службы Дмитрия Нескоромного к организации приготовления убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.