"Вот урод" - нардеп потроллил украинофоба, вице-спикера Думы РФ

Видео Гончаренко записал с заседания ПАСЕ.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко потроллил заместителя председателя Думы Российской Федерации Петра Толстого, известного антиукраинскими заявлениями.

Видео записал с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Позади меня сидит пропагандист, негодяй Толстой. Вот, вот смотрит. Против которого введены санкции. Знаете как о нем правильнее всего сказать? Для кого-то граф Толстой, а сам просто... ну в общем вы поняли кто", - сказал Гончаренко.

В это время российский делегат нервничал, крутился и что-то пытался сказать в ответ.

"Вот урод самый настоящий, граф Толстой, блин. Вот такие ничтожества сюда едут, приспешники Путина", - продолжил Гончаренко.

Ранее Петр Толстой называл Украину "частью России", делал украинофобские заявления.

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Украина инициировала официальное обжалование полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.