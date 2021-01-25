Лишить права голоса в ПАСЕ - Украина обжаловала полномочия делегации РФ

Ассамблея окончательно рассмотрит вопрос во время заседания 28 января. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Украина инициировала официальное обжалование полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Инициативу поддержали 38 членов Ассамблеи из 5 различных делегаций.

Ассамблея окончательно рассмотрит вопрос во время заседания 28 января, сообщил представитель украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Верительные грамоты российской делегации были оспорены на существенных основаниях - нарушение базисов Совета Европы. Ассамблея обсудит эту проблему на этой неделе", - отметили на странице ПАСЕ в Twitter.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева предложила оспорить полномочия делегации РФ из-за политики российской власти, направленной на нарушение политических и гражданских свобод, аресты лидеров оппозиции и сотен российских граждан, нарушение прав человека в оккупированном Крыму.

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Согласно регламенту ПАСЕ, все делегации перед началом 1-й в году сессии должны направить заявки на участие в работе Ассамблеи в текущем году. В 1-й день сессии полномочия делегаций подтверждаются автоматически, если со стороны членов ПАСЕ не поступают возражения. Для обжалования полномочий по существенным основаниям в зале пленарных заседаний должны встать не менее 30 парламентариев из не менее чем 5 национальных делегаций.