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воскресенье, 24 января 2021 14:51

В ПАСЕ обсудят вопрос Навального

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В ПАСЕ обсудят вопрос Навального
В ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса о Крыме. Фото: Reuters

Во время заседания Бюро ПАСЕ украинской делегации удалось добиться дебатов по арестованного российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой в Facebook.

"Дебаты, касающиеся тяжелой судьбы Навального - инициатива украинской стороны - пройдут в формате обсуждения, без принятия по их итогам какой-либо резолюции", - отметил Толстой.

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По его словам, на январской сессии в ПАСЕ нужно выбрать главу ПАСЕ, заместителя генерального секретаря Совета Европы, судей ЕСПЧ. Большое внимание уделено пандемии коронавируса и связанным с этим проблемам. Одновременно, рассмотрения вопроса нарушения Россией прав человека в оккупированном Крыму, не будет.

Также правовой комитет ПАСЕ обсудит ситуацию с правами человека в Беларуси, включая проект соответствующей резолюции.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы избрала нового руководителя. Так, Елизавету Ясько сменила другая народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

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