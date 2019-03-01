"Вопрос снят": Коболев перечислит все зарплаты и премии на благотворительность

Контракт технически еще не продлен, говорит руководитель Нафтогаза Андрей Коболев.

Председатель правления Нафтогаз Андрей Коболев говорит, что контракт с ним пока не продлен. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции в пятницу.

"Во-первых, технически контракт со мной не продлен. Было решение наблюдательного совета, что это надо сделать. Технически еще не реализовано", - сказал он.

"Сейчас ситуация выглядит таким образом, что прикрываясь попыткой урегулировать мою зарплату, правительство де-факто приняло решение о прекращении моего действующего контракта с 22 марта.

Если внимательно посмотреть закон об акционерных обществах, то там четко прописано что условия моего контракта, избрание, прекращение, сумма оплаты является исключительными полномочиями наблюдательного совета. Это означает, что только они имеют право определять эти вопросы", - отметил он.

Касательно зарплаты, то Коболев заявил: "Этот вопрос используется политиками, как красная тряпка".

"Если пройти по улице и спросить людей, то любую цифру, которую вы назовете, она будет слишком большой", - добавил руководитель Нафтогаз.

Коболев заявил, "чтобы убрать вопрос по поводу своего персонального интереса в зарплате и премиях" он решил все выплаты перечислять на благотворительность до конца года.

"Политический вопрос "Сколько зарабатывает Коболев?" исчез. Остался юридический. Имеет ли право акционер вмешиваться в исключительные полномочия наблюдательного совета? По моему убеждению - нет, не имеет", - сказал он и добавил, что вопрос пребывания его в должности "отсрочат минимум до конца политического периода выборов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активы Газпрома арестовали

22 марта заканчивается 5-летний контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым. В 2017 году управленцам компании - шести членам правления и девяти директорам - выплатили 214 млн грн зарплат и премий. Это в 2,5 раза больше, чем в 2016-м. В прошлом году Коболеву заплатили $ 7,9 млн премии - 207 млн ​​грн - за победу Нафтогаза над российским Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде (русские должны заплатить Украине штраф в $ 4,6 млрд - ГПУ). Деньги перечислил в США матери.