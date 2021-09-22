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Вопрос с Разумковым хотят решить в течение месяца - СМИ

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Вопрос с Разумковым хотят решить в течение месяца - СМИ
Во время встречи с фракцией Зеленский предложит "слугам" выбрать: они в команде президента или Разумковым. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский хочет добиться отставки Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Об этом пишет Liga.net.

По словам собеседника в руководстве Офиса президента, когда Зеленский узнал о Венецианской комиссии, позвонил Разумкову.

"Дима огрызался, разговор был неприятен. По словам президента, после этого разговора он понял, что назад ситуация не вернется", - рассказали.

Пока Разумков на самоизоляции из-за коронавируса, в руководстве "СН" решили попробовать взять под контроль аппарат ВР. Уже более года он без руководителя после того, как Вячеслава Штучного уволили в прошлом году в июле. По словам собеседников в руководстве президентской партии, Штучного уволили из-за конфликта с Разумковым.

"Штучный не хотел подписывать некоторые нужные для Димы вещи. Поэтому Дима поставил удобного себе и.о, который часто на больничном", - говорят.

Не под запись собеседники в руководстве фракции четко артикулируют: отставка Разумкова - вопрос времени.

Сейчас Зеленский с визитом в США, однако по возвращении он должен встретиться с фракцией, чтобы обсудить вопрос отставки Разумкова, говорят в "Слуге народа". Предварительно, встреча с президентом состоится в начале следующей пленарной недели 4-5 октября.

"Все понимают, что это история президента и Разумкова. Должен прийти президент и подискутировать с Димой. Как было перед изгнанием Дубинского. Фракция поставит вопрос.

Дима страдает словесной истеричностью. И когда будет батл с президентом, он его, скорее всего, эмоционально проигрывает. И это даст дополнительные голоса внутри", - рассказывают.

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"Я не думаю, что будет проблема с голосами, когда этот вопрос станет ребром при Зеленском. Большинство поймет, что нормальной работы не будет. В течение месяца этот вопрос должен быть решен", - прогнозирует собеседник в руководстве ОП.

В случае отставки Разумкова, его место должен занять Руслан Стефанчук. Других кандидатов на кресло спикера нет.

"Руслан - командный игрок, подстав делать не будет. У него нет политических амбиций", - добавляет собеседник.

Во время встречи с фракцией Зеленский предложит "слугам" выбрать: они в команде президента или Разумковым.

Кроме того, в начале октября "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием Зеленского и представителей всех ветвей власти. Разумкова на нее не зовут.

15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от Разумкова касательно оценки президентского законопроекта об олигархах.

Спикер не послушал фракцию "Слуга народа", заявил председатель фракции Давид Арахамия.

Разумков действует не командно, сказал председатель партии "СН" Александр Корниенко.

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