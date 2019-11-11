Волонтер Майдана и основатель "ProZorro" возглавил Госслужбу

Стародубцев занимался образовательными проектами во время Революции достоинства.

Реформатор, создатель системы государственных закупок "Prozorro" Александр Стародубцев возглавил Национальное агентство по вопросам госслужбы.

Об этом сообщили в ведомстве.

Его представил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Он назвал приоритет - приблизить стандарты, по которым работают государственные служащие, к стандартам в коммерческом секторе.

"Все, что можно упростить, а то, что осталось - перевести полностью в электронную форму", - сказал министр.

Также Дубилет анонсировал создание новой системы обучения, которая позволит государственным служащим постоянно совершенствовать свои знания и навыки, чтобы стать конкурентоспособными на рынке труда вне государственной службы.

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Стародубцев назвал направления деятельности агентства на ближайшее время, среди которых реформирование и диджитализация.

40-летний Александр Стародубцев во время Революции достоинства в 2013-2014 годах с друзьями основал образовательный проек "Открытый университет Майдана".

Создал команду волонтеров, с которой они разработали концепцию новой ИТ-системы, которая позже получила название "Prozorro".

Был директором департамента регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли.

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.