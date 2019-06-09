Волонтер, гендиректор телеканала, спорсмен: "Слуга народа" назвала кандидатов в Раду

Партия "Слуга народа" представили список кандидатов на парламентские выборы. Фото: Укринформ

Партия "Слуга народа" на съезде в Киеве определила список кандидатов в народные депутаты на выборы в Верховную Раду.

На съезд, который состоялся в ботаническом саду, приехал президент Украины Владимир Зеленский, глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник главы государства Сергей Шефир. Среди собравшихся много бывших коллег Зеленского из шоу-бизнеса и "95 Квартала" - актер и победитель шоу "Рассмеши комика" Виктор Гевко, Юзик с "Квартала" Юрий Корявченков, ведущий Артем Гагарин.

"Я верю, что с людьми, которые сегодня здесь, Украина расцветет. Сегодня мы назовем 100 человек из нашего списка. Первое - это разные эксперты, с которыми мы прошли большой путь. Второе - лицо нашей команды из регионов. Третье - люди, которые попали в список из интернет-отбора и имеют отличные идеи. Кто-то из этих людей будет баллотироваться по спискам, кто-то - по мажоритарным округам ", - сказал Зеленский.

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Первая десятка партии "Слуга народа".

1. Разумков Дмитрий - председатель политической партии "Слуга народа", представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в президентской компании 2019 года.

2. Стефанчук Руслан - украинский правовед, государственный деятель, доктор юридических наук. Представитель президента Украины в Верховной Раде.

3. Винидиктова Ирина - юрист, эксперт команды Зеленского по вопросам проведения судебной реформы.

4. Арахамия Давид - общественный активист, волонтер.

5. Янченко Галина - общественный и антикоррупционный деятель, депутат Киевсовета, эксперт команды Зеленского.

6. Федоров Михаил - специалист по компьютеризации и диджитализации, советник президента Владимира Зеленского.

7. Корниенко Александр - координатор команды Зеленского.

8. Красносельская Анастасия - эксперт Центра противодействия коррупции.

9. Ткаченко Александр - генеральный директор "1 + 1 медиа", журналист, продюсер.

10. Беленюк Жан - украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с украинскими журналистами. Встреча состоялась в резиденции Залесье.