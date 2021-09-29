Волна коронавируса набирает обороты, в дополнение и грипп - премьер

В правительстве призывают украинцев вакцинироваться. Фото: Reuters

Новая волна коронавируса в Украине набирает обороты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 10 тысяч новых случаев Covid-19.

Новая волна набирает обороты, а новые штаммы коронавируса несут новые угрозы. Они более заразны, быстрее распространяются и гораздо труднее переносятся.

Еще раз призываю не медлить и делать прививки", - сказал премьер.

Более 90% инфицированных, которые попадают в больницы - не вакцинированные, сообщил Шмыгаль.

"Учитывая быстрое распространение болезни и увеличение нагрузки на больницы, мы продолжаем усиливать медицинскую систему.

Путем перераспределения бюджетных расходов направляем дополнительные почти 400 миллионов гривен на обеспечение остаточного фонда централизованным кислородным снабжением", - заявил глава правительства.

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Правительство выделит дополнительные оплаты медицинским и другим работникам лабораторных подразделений Минздрава - 205 млн грн.

"Учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые работают круглосуточно", - сказал премьер.

Также Шмигаль вспомнил о гриппе.

"Одновременная циркуляция вирусов гриппа и коронавируса в осенне-зимнем периоде может привести к более тяжелым течением коронавирусной болезни.

Наиболее уязвимая группа - профессиональные коллективы, которые больше всего контактируют с людьми. Работники полиции, пограничники, медицинские работники, педагоги.

Эти категории граждан должны иметь дополнительную защиту. Поэтому правительство предлагает перераспределить сэкономленные 1,2 миллиона долларов для покупки вакцин против гриппа для обеспечения профессиональных коллективов", - сказал глава правительства.

Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9,6 тыс. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Запорожской областях. С момента перехода Украины в желтую зону эпидопасности количество прививок одной дозой Covіd-вакцин выросло почти на 25%.