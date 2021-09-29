Количество Covid-больных в Украине за сутки превысило 9,6 тыс.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 411 622 человека. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 9666 новых больных коронавирусом. Из них детей – 953, медработников – 204.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (976), Днепропетровской (787), Донецкой (699), Одесской (662) и Запорожской (592) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 411 622 человека. Умерли 56 080 пациентов, из них 217 – за последние сутки. Выздоровели 2 251 352 человека, за последние сутки – 3281, сообщает Минздрав.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 583 случая;

Винницкая область - 200 случаев;

Волынская область - 214 случаев;

Днепропетровская область - 787 случаев;

Донецкая область - 699 случаев;

Житомирская область - 253 случая;

Закарпатская область - 95 случаев;

Запорожская область - 592 случая;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 325 случаев;

Кировоградская область - 51 случай;

Луганская область - 525 случаев;

Львовская область - 458 случаев;

Николаевская область - 222 случая;

Одесская область - 662 случая;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 405 случаев;

Сумская область - 368 случаев;

Тернопольская область - 201 случай;

Харьковская область - 976 случаев;

Херсонская область - 349 случаев;

Хмельницкая область - 447 случаев;

Черкасская область - 297 случаев;

Черновицкая область - 421 случай;

Черниговская область - 71 случай.

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В Харькове заканчиваются койки для Covid-больных. Опорные больницы заполнены на 90%. Некоторых пациентов везут в больницы районов области, поскольку в регионе есть единая госпитальная Covid-база из 13 больниц.