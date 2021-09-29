Назвали страны, где больше всего больных Covid-19

В мире в течение суток 27 сентября диагностировали более 426 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Великобритании и Турции.

В Европе по приросту болезни лидируют Британия, Россия и Румыния, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 15-м месте в мире. Среди стран Европы она на седьмом месте.

В США зафиксировали более 105 тыс. новых инфицированных за сутки в Великобритании – более 34 тыс., а в Турции – более 28 тыс. заражений. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся Индия и РФ.

Автор: Worldometers В США и РФ самая высокая в мире суточная смертность от коронавируса

С начала пандемии в мире зафиксировали 4,7 млн летальных случаев болезни. По суточной смертности от Covid-19 лидируют США и Россия. Украина на 13-м месте в мире и на четвертом в Европе.

За все время пандемии от недуга излечились более 210 млн человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

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Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла прогнозирует, что нормальная жизнь после пандемии вернется в течение года. Однако для этого могут потребоваться ежегодные прививки от Covid-19.