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четверг, 20 июня 2019 01:40

Волкер рассказал о взаимоотношениях Зеленского и Коломойского

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Волкер рассказал о взаимоотношениях Зеленского и Коломойского
Волкер рассказал о связи Зеленского и Коломойского. Фото: РБК

В Государственном департаменте США знают о существовании связей между президентом Украины Владимиром Зеленским с олигархом Игорем Коломойским.

Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер рассчитывает, что Зеленскому удастся стать независимым от олигархов главой государства, передает "Голос Америки".

"Я знаю, что Зеленский пришел на должность на мощной антикоррупционной платформе, однако, есть предостережения относительно его связей с определенными украинскими олигархами..., в частности, Игорем Коломойским, которого подозревают в хищении денег из банка, совладельцем которого он был", - заявил Менедес.

Волкер подтвердил, что Государственному департаменту известно об отношениях Зеленского с Коломойским, выразив уверенность, что новый президент Украины должен прилагать усилия для ослабления влияния олигархов на политическую систему.

"Мы считаем, что Зеленский заслуживает шанс. Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он сможет быть независимым и выполнить обещанное", - заявил дипломат.

"И мы намерены, как помогать ему, так и спрашивать с него, если это не произойдет", - подчеркнул Волкер.

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Ранее Волкер заявил, что после избрания Владимира Зеленским открылось "окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", а также выразил надежду на активизацию переговорного процесса по Донбассу.

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