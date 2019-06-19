Будущее Украины решится за следующие три месяца - Волкер

Волкер отметил, что Украина сейчас в чрезвычайно шатком положении". Фото: УНИАН

Ближайшие месяцы очень важны для будущего Украины на следующие пять лет, поэтому США и Европа должны оказать полную поддержку новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Будущее Украины на ближайшие пять лет решится за следующие три месяца. Оно будет зависеть от того, как пройдут парламентские выборы, как Зеленский сформирует правительство, будет ли он способен на независимые действия, как президент Украины, не подпадая под дурное влияние каких-либо личностей или олигархов. Все это очень критичные вещи. И в это время он должен быть уверен, что в этом он имеет полную поддержку Соединенных Штатов и Европы", – сказал специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает ТСН.

Украина сейчас в чрезвычайно шатком положении".

"Поскольку Зеленский до сих пор не занимался политикой, сейчас у него ноль кресел в парламенте. Украина готовится к внеочередным парламентским выборам. И главная задача, которая стоит перед новым президентом - конвертировать свою 73-процентную поддержку в парламентские кресла, чтобы позволить президенту проводить серьезные реформы. Это - политический вызов, который перед ним стоит", – добавил Волкер.

Дипломат добавил, что предшественник Зеленского Петр Порошенко тоже проводил серьезные реформы. По мнению дипломата, в последние четыре года Украина достигла больше, чем за предыдущие двадцать.

Украинскому народу надо еще больше, гораздо больше реформ-более быстрых, решительных

Однако, выборы показали: украинскому народу надо еще больше, гораздо больше реформ-более быстрых, решительных-и именно это обещал Зеленский. Чрезвычайно важно, чтобы мы поддержали эти принципы и эти реформы. Пока он остается верным своим обещаниям, мы должны предоставлять ему всю поддержку, на которую способны.

Перед Зеленским стоят и другие вызовы.

"Тот факт, что в Украине есть структуры, которые имеют силу, но находятся в тени - так называемые олигархи, которые контролируют много экономических активов, контролируют медиа. Для него будет очень трудно побороть эти структуры. Но избавиться от этой системы чрезвычайно важно для Украины, если она хочет порвать со своим прошлым и воспользоваться своими природными ресурсами и человеческим капиталом", – сказал Волкер.

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Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что Россия хочет сохранить военный конфликт на Донбассе. За то шансы, что Владимир Путин пойдет на примирение, очень малы, заявил он во время экспертной панели Фонда Карнеги.