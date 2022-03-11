Война с Россией закончится в двух случаях - Ющенко

Из Украины нужно выгнать последнего москаля, говорит Ющенко.

Если РФ продолжит существование под эгидой Путина, это будет катастрофа для всего мира.

Об этом сказал третий президент Виктор Ющенко в интервью BBC Radio 4.

"Кто-то думает - как закончится война, при каких условиях. Война закончится в двух случаях - выгоним ли мы из Украины последнего москаля, но это будет частичная победа в этой войне, потому что еще остается порабощенная Россия, порабощенная нация", - сказал Ющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кучма - России: "Будьте вы прокляты, нацисты"

"Есть и второй вариант, теоретический, что война закончится, когда умрет последний украинский герой", - добавил третий президент.

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом".