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среда, 23 декабря 2020 16:36

Во время захоронения Кернеса запустили фейерверк

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Во время захоронения Кернеса запустили фейерверк
Геннадий Кернес умер в 61-летнем возрасте от осложнений, вызванных Covid-19. Фото: suspilne.media

В среду мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронили на городском кладбище №2.

Когда происходило захоронение, прозвучал не предусмотренный траурными мероприятиями фейерверк, сообщает "Суспільне"

Состоялось несколько залпов.

Полиция выясняет, кто запустил фейерверк. "Действительно, запустили фейерверк. Пока не понимаем, где это было сделано", - сказал начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Андрей Рубель.

По предварительным данным, запуск произошел в районе станции метро "Киевская".

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23 декабря в Харькове проходила 4-часовая церемония прощания с Геннадием Кернесом. Она проходила в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко. На прощании были бывшие "регионалы" - народный депутат Вадим Новинский, экс-нардепы Евгений Мураев, Михаил Добкин.

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