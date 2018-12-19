Во время доклада Ляшко пенсионерка начала одобрительно креститься (видео)

Олега Ляшко назвали круче Кашпировского и Вольфа Мессинга. Фото: Коррупция Инфо

Гериатрический пансионат, село Иванков, Житомирской области. Олег Ляшко поздравлял бабушек и дедушек, которые там лежат, и медицинский персонал с Днем Святого Николая с подарками.

"Просто посмотрите это видео. Он круче Кашпировского и Вольфа Мессинга. Заряжает людей энергией. Здесь только голос, Ляшко на видео нет. Снимал Анну Андреевну с Черняхова. Она - фантастический слушатель. И когда смотришь в ее глаза - понимаешь, почему столько людей за нашего Олега, чтобы против него не делали" - написал на своей странице в Facebook Андрей Лозовой.

"Пускай континенты пылают, а мы победим, все равно" - добавил он.