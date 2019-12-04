Во фракции кума Путина установили антирекорд с кнопкодавства

3 декабря народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Владимир Кальцев кнопкодавил.

По наблюдениям движения "Чесно", депутат восемь раз нарушил процедуру личного голосования во время голосования на утреннем заседании по законопроекту о совершенствовании деятельности ГБР и один раз при регистрации народных депутатов на вечернее заседание.

Это уже шестой депутат от "ОПЗЖ", пойманный на кнопкодавстве за эту каденцию парламента.

Активисты отмечают, что 9 случаев кнопкодавства за день - рекорд нынешнего созыва ВР.

На видео, где видно как Кальцев, не имея соседа-депутата на месте, голосует за него, прикрывая руку бумажкой.

В качестве доказательства приводится результат голосования на табло по проголосовано решение (поправка №127 нардепа от ОПЗЖ Григория Мамки.) На табло места Кальцева и отсутствующего депутата-соседа Александра Пономарева светятся зеленым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепа из "ОПЗЖ", который предлагал тюрьму за кнопкодавство, поймали на "горячем"

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал гениталии. Видео появилось в сети. На столе члена фракции ОПЗЖ лежал телефон с "Юлией. Конкурс Красоты. Одесса".