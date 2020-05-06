Вместо вице-премьера - другая должность. Саакашвили рассказал, где будет работать

Ранее Саакашвили заявлял о должности вице-премьера в правительстве. Фото: @SaakashviliMikheil

Третий президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ.

"Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - цитирует Саакашвили Deutsche Welle.

При этом Саакашвили не смог назвать точную дату своего назначения на должность. По сообщениям СМИ, это может произойти в среду.

Национальный совет реформ создали в 2014 году по указу пятого президента Петра Порошенко.

Он является специальным консультативно-совещательным органом при президенте по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у 3-го президента Грузии Михеила Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Об этом заявили в Офисе президента. Саакашвили приходил в конгрессно-выставочный центр "Парковый", чтобы встретиться с фракцией "Слуга народа".