Вместо увольнения Мендель Зеленский неудачно пошутил над журналистами

Зеленский выдал неудачную шутку.

Президент Владимир Зеленский попытался пошутить в контексте препятствование его пресс-секретарем Юлей Мендель работе журналистов.

На брифинге во вторник в начале выступления Зеленский с улыбкой спросил Мендель: "Вы никого не толкали, Юль?".

Раньше от президента требовали увольнения Мендель за препятствование ней работе журналиста Сергея Андрушко. Также представители СМИ требовали извинений от Офиса президента и самой Мендель.

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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко. На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают. </