Вместо профилактория - коттеджи топ-таможенникам: Насиров и ко заселили "Конча-Заспу"

Бывшие топ-руководители таможни заселились в реабилитационный центр "Конча-Заспа" Государственной таможенной службы под Киевом, который строился для оздоровления и отдыха рядовых сотрудников.

Об этом сообщают журналисты "Наші гроші з Денисом Бігусом"

В 2000 году Киевский городской совет бесплатно передал ДМС в постоянное пользование 15 га земли. Участок сейчас стоит почти 300 млн грн. Здесь таможенникам позволили свести базу отдыха - реабилитационный центр "Конча-Заспа". Он должен воспринимать посменно - на отдых, реабилитацию и профилактику.

За год на огражденной территории возвели 28 домов - 9 деревянных и 19 кирпичных, подстанцию и скважину. Общая стоимость работ - более 19 млн грн.

Но оказалось, что деньги тратились совсем не для реабилитации обычных работников. Журналистам удалось получить список арендаторов государственных коттеджей. И лучшие из них оказались занятыми прежними таможенными "топами".

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"Сейчас мы разбираемся со статусом этого имущества. Формально - это то, чем занимаются Профсоюз, - объясняет Максим Нефедов, который с июля этого года возглавил Государственную таможенную службу. Работу на новой должности начал фактически с аудита, в том числе и имущества. - Меня, на самом деле, искренне удивляет такая ситуация. Оказывается, что эти самые люди, будучи здесь руководителями в этих стенах - сами себе давали в аренду за какие-то смешные деньги землю и недвижимость в "Конча-Заспе".

Двухэтажный дом из темного дерева, со стеклянной террасой и отдельным паркингом за 4380 гривен в месяц, по документам, арендует бывший главный инспектор Киевской региональной таможни Олег Суршко. Договор аренды подписан до 2033 года.

Похожий двухэтажный коттедж из темного дерева и паркингом по документам арендует тоже до 2033 года и тоже за скромные 4360 гр в месяц Геннадий Романенко. До 2014-го года он был начальником Киевской региональной таможни. СМИ называют Романенко кумом "хозяина таможни" времен Януковича Игоря Калетника. В 2015-м году Романенко успел побыть советником председателя ДФС Романа Насирова.

Два этажа, камин, беседка, брусчатка ко входу. По документам дом №13 в пользовании Игоря Тимофеева до 2026 года. Месячная стоимость проживания здесь - 4360 грн. Тимофеев - председатель того же профсоюза таможенников, формально занимается реабилитационным центром "Конча-Заспа".

Пятикомнатный двухэтажный деревянный коттедж на 177 кв. м с мебелью, сантехникой и даже постелью и посудой в 2016 году арендовал бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров. В распоряжении дом до 2033 года, цена - 6770 грн в месяц. При этом в последней декларации Насирова за 2018 есть и дорогая недвижимость, и авто бизнес-класса, и миллионные счета.

Например, когда в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро вручило Насирову подозрение за превышение полномочий и злоупотребление служебным положением в интересах бывшего нардепа Александра Онищенко и суд объявил залог в 100 млн грн - в семьи Насиров эти деньги нашлись на следующий день.

Еще один экс-чиновник на длительной реабилитации - Калетник. В прошлом скандально известный глава таможни и не менее одиозный вице-спикер Верховной Рады, которому инкриминировали протягивание "диктаторских законов".

Договор аренды между Профсоюзом таможенников и Калетником подписано 15 февраля 2011 года года. Буквально сразу же стороны согласовали еще один важный документ. Заявлением на реконструкцию и ремонт арендованного дома Калетник попросил буквально перестроить дом. Капитальный ремонт ему согласовали.

Инвестирование в арендованное у государства имущество - классическая схема вывода недвижимости в частную собственность, которую ранее уже использовал, например, бывший первый заместитель генпрокурора Виктора Пшонки, а ныне нардеп Ренат Кузьмин на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица" Государственного управления делами.

По словам Нефедова, первым приоритетом является сохранение этой недвижимости.

"Вторая задача - это вернуть в государственную собственность. Третье - продать или сдавать в аренду. Потому что я сторонник маленьких государственных органов, так у всех меньше соблазн позволить себе какие-то домики", - говорит новый глава таможни.

Уголовное дело против Романа Насирова будет рассматривать Антикоррупционный суд.