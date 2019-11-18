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Вместо Манафорта в "черной бухгалтерии" расписался действующий нардеп - Луценко

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Вместо Манафорта в &quot;черной бухгалтерии&quot; расписался действующий нардеп - Луценко
Фамилию нардепа Луценко не назвал. ФОТО: "Зеркало недели"

Напротив фамилии американского политтехнолога Пола Манафорта в "черной бухгалтерии" Партии регионов стоит подпись действующего народного депутата.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Имени нардепа он не уточнил.

- Какого? - спросил журналист.

- Не скажу, - ответил Луценко.

- Этот нардеп во фракции ОПЗЖ ( "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Gazeta.ua)?

- Я вам сказал то, что могу сказать. Но было известно, что подпись там точно не Манафорта. Тем не менее, Сытник (председатель НАБУ - Gazeta.ua) это сделал (сообщил, что фамилия Манафорта есть в "черной бухгалтерии", несмотря на запрет руководителя САП Назара Холодницкого - Gazeta.ua).

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Сытник сообщил американским журналистам о наличии фамилии Манафорта, чтобы "помочь Хиллари" Клинтон, в 2016 году баллотировалась на президента США и конкурировала с Дональдом Трампом - заявил Луценко якобы со слов Холодницкого.

Вероятно, речь идет о том, что наличие фамилии Манафорта в "бухгалтерии" Партии регионов могла навредить репутации Трампа. Ведь Манафорт в то время был главой его избирательного штаба. В августе 2016 он ушел со штаба.

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