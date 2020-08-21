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пятница, 21 августа 2020 14:06

Вместо Холодницкого САП возглавил "киборг"

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Вместо Холодницкого САП возглавил &quot;киборг&quot;
Максим Грищук - ветеран российско-украинской войны.

Исполняющим обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры стал Максим Грищук.

О кадровом изменении в САП со ссылкой на источники сообщает "РБК-Україна"

36-летний Максим Грищук работает первым заместителем руководителя САП с декабря 2015 года.

В августе 2014-го призван на службу в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины во время мобилизации.

Воевал в зоне проведения АТО в рядах 80-й и 81-й бригады, в том числе в декабре 2014 - январе 2015 года защищал Донецкий аэропорт.

В октябре 2015 года подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию председателя САП. По результатам отбора комиссия подала тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину 2 кандидатуры - Максима Грищук и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру второго.

Холодницкий назначил Грищука своим заместителем.

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21 августа председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Он проработал председателем САП более 4 лет.

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Дата
21
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