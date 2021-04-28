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Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко

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Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко: "Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю"

"Батькивщина" - единственная фракция, которая не дала ни одного голоса за распродажу украинской земли. Но власть продавила разрешение на ее покупку иностранцами. Теперь украинскую землю защитить могут только сами украинцы - на референдуме.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга после принятия законопроекту №2194.

"Только что 284 депутата приняли изменения в Земельный кодекс, которыми лишили украинцев права владеть своей сельскохозяйственной землей. Только "Батькивщина" не дала ни одного голоса!", - подчеркнула Тимошенко.

По словам лидера "Батькивщины", принятый закон снял последние предохранители от распродажи земли иностранцам - как физическим, так и юридическим лицам - и отменил запрет на продажу особо ценных земель. Теперь разрешено передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых, заставляя крестьян, обрабатывающих землю на основе права пользования и пожизненного владения, выкупить свои огороды по рыночной стоимости, конкурируя с зарубежными банками.

"Я хочу напомнить всем, как президент обещал, что проведет референдум и спросит у людей, продавать ли землю иностранцам и продавать ли ее вообще. Сегодня без каких-либо референдумов у нас с вами забрали 72% территории Украины. Именно столько составляет сельскохозяйственная земля. Нам больше не будет принадлежать не только земля. Украинцам не будут принадлежать урожаи, доходы от своей земли, народу не будет принадлежать ничего на нашей земле и даже под ней. Потому что нас только 284 депутата продали - по требованию президента. Потому что он лично во главе этого всего стоит", - отметила Тимошенко.

По ее убеждению, нынешняя властная команда смогла прийти к власти при поддержке клановых олигархических образований и теперь выполняет их прихоти, распродавая землю, стратегические объекты, газ и нефтепроводы, недра. Но, уверена Тимошенко, украинский народ и "Батькивщина" вместе с ним никогда с этим не согласятся.

"Референдум, который организуют люди при поддержке партии "Батькивщина", - последняя возможность защиты украинскую землю! Проснитесь, пожалуйста, и вы увидите, что с вами делают. Если вы себя и Украину сейчас не защитите, не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно сейчас нас лишают основы нашей государственности, нашей самостоятельности и вообще права нашего народа на существование", - обратилась к украинцам Тимошенко.

ВО "Батькивщина"
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