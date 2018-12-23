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воскресенье, 23 декабря 2018 14:35

Власть оставила в залог кредиторам практически всю Украину - Тарута

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Власть оставила в залог кредиторам практически всю Украину - Тарута
Лидер партии "Основа" Сергей Тарута: "Руководство Украины просит МВФ о кредите, поскольку власть неспособна развивать экономику". Фото: iamir.info

Нынешняя власть давно сгущает краски и, пугая украинцев последствиями непредоставления очередных траншей кредитов, пытается оправдать свои действия. Чем углубляет и без того глубокую долговую яму для Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат, лидер партии "Основа" Сергей Тарута, комментируя получение Украиной первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Да, мы сейчас получили этот транш от МВФ. Но мы понимаем, что часть этих средств будет разворована, а часть - отдадут на погашение ранее взятых кредитов. Президент Порошенко, когда радостно комментировал эту новость, "забыл" сказать, что на момент его избрания у Украины было порядка 18 миллиардов долларов золотовалютных запасов, причем без кредитных средств со стороны МВФ. А с тех пор наши резервы уменьшились, много средств разграбили, уничтожили банки, и теперь страна на игле у западных кредиторов, в том числе и МВФ", - посетовал Тарута.

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Власть такими действиями демонстрирует несостоятельность развивать экономику Украины, говорит политик.

"Стыдно сегодня бегать с протянутой рукой и просить деньги, чтобы возвращать старые долги. Эта власть держится, к сожалению, не за счет того, что улучшает жизнь украинского народа и развивает экономику, как это должно быть. Вместо этого руководители Украины все больше и больше закладывают нашу страну в долг. Эта петля затягивается все туже", - предостерег лидер "Основы".

По словам политика, власть передергивает понятия, ссылаясь исключительно на требования МВФ по непопулярным экономическим мерам для граждан. А на самом деле руководство Украины просит МВФ о том, чтобы он выделил кредит, поскольку власть неспособна развивать экономику Украины, а ей нужны средства на погашение предыдущих долговых обязательств.

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"В письме о намерениях Украины получить транш в рамках программы финансирования в адрес Кристин Лагард, за подписью Порошенко, Гройсмана, Маркаровой, Смолия указывалось то, что сейчас озвучит МВФ. Это была просьба руководства Украины – мол, дайте нам средства, а мы согласны повышать тарифы и так далее", - отметил Сергей Тарута.

21 декабря Украина получила первый транш в сумме $1,4 млрд от Международного валютного фонда. Новую программу помощи Украине stand-by МВФ утвердил 18 декабря. Она предусматривает предоставление финансирования в размере $3,9 млрд в течение 14 месяцев.

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