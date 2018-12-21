Украина получила первый транш МВФ

Новую программу помощи Украине stand-by МВФ утвердил 18 декабря. Она предусматривает предоставление финансирования в размере $ 3,9 млрд в течение 14 месяцев. Фото: Погляд

Украина получила первый транш в сумме $1,4 млрд от Международного валютного фонда.

Впервые с 2014-го международные резервы Украины превысили $20 млрд, сообщили в Нацбанке.

Новую программу помощи Украине stand-by МВФ утвердил 18 декабря. Она предусматривает предоставление финансирования в размере $3,9 млрд в течение 14 месяцев.

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Первый транш поступил 21 декабря. Далее средства будут выделять каждые полгода. Это зависит от продолжения фискальной консолидации и снижения уровня инфляции с сохранением гибкого обменного курса. Также Фонд ждет от Украины укрепления финансового сектора и ряда структурных реформ в сфере налогового администрирования, приватизации и государственного управления.

После новости о продолжении сотрудничества с МВФ другие кредиторы заявили о финансовой помощи Украине. 18 декабря Всемирный банк решил предоставить гарантии на поддержку государственной политики в размере $750 млн. Под них правительство планирует привлечь до $1 млрд внешних заимствований.

В начале ноября Нацбанк снизил прогноз международных резервов на конец 2018-го до $19,2 млрд с $20,7 млрд. На 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд. На 2020 год - до $19,1 млрд с $19,7 млрд.