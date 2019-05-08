Власть должна работать на увеличение капитализации Украины - Тарута

Глава "Основы" Сергей Тарута прокомментировал результаты "борьбы" с коррупцией в Украине. Фото: Politeka

Украину может спасти только высокая динамика развития экономики и серьезные инвестиции. Об этом заявил Сергей Тарута, народный депутат Украины и лидер партии "Основа" в эфире телеканала "Рада".

"Перед Украиной сегодня стоят очень серьезные вызовы: война, тотальная коррупция, внешний долг, социальный кризис, энергозависимость, разрушен жилищно-коммунальный сектор. Перед нами стоит очень сложная задача - выйти из этой ситуации сильными, создать мощную экономику и увеличить капитализацию страны", - сказал Тарута.

Глава "Основы" прокомментировал результаты "борьбы" с коррупцией в Украине.

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"В Украине теневая экономика, по оценкам многих экспертов, составляет около 50% от общего ВВП - это просто катастрофические цифры. И проблема заключается в том, что государство остается главным виновником этого. Каждая новая власть создает дополнительные препятствия для предпринимателей, заставляет бизнес прятаться в тени", - прокомментировал политик.

Сергей Тарута также выразил свое видение того, что должно стать приоритетом для следующего состава парламента.

"Мы должны находить инвестиции и модернизировать нашу промышленность, для этого необходимо привлечь около 450 млрд долларов. Страну могут спасти только производства. В промышленном секторе задействовано огромное количество людей, именно там следует искать потенциал для роста. Также важно создать комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса. Мы должны навести порядок внутри страны, после этого придут иностранные инвесторы, они увидят возможности", - отметил Тарута.

В первом квартале 2019 года рост реального ВВП замедлился до 2,4%. В аналогичный период прошлого года составил 3,1%, говорится в инфляционном отчете Нацбанка. Замедление роста ВВП связано с исчерпанием влияния эффекта рекордного урожая зерновых и масличных культур 2018-го. Также снизились показатели промышленности.