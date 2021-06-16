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Власть должна прекратить разрушать антикоррупционную систему и выполнить предписание НАПК по Витренко

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Власть должна прекратить разрушать антикоррупционную систему и выполнить предписание НАПК по Витренко
НАПК называет незаконными распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним. Фото: epravda.com.ua

Власть не должна разрушать антикоррупционную систему, иначе Украина может забыть о поддержке Запада. Об этом написал волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай на своей странице в Facebook.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции фактически подвесило в воздухе легитимность Юрия Витренко как руководителя НАК "Нафтогаз Украины". НАПК вынесло предписание Кабинету министров Украины по ликвидации нарушений статьи 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" при назначении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Суть предписания в том, что Витренко был назначен с нарушением закона", - написал Гай.

Он отметил, что сам Юрий Витренко назвал предписание НАПК незаконным, а министерство юстиции также выступило против НАПК. Однако Минюст, по словам Гая, не имеет права обжаловать решение НАПК.

По его мнению, игнорирование властями предписания НАПК может вызвать негативную реакцию Запада, который неоднократно подчеркивал необходимость усиления в Украине борьбы с коррупцией, которая является наибольшей преградой на пути к европейской и евроатлантической интеграции.

"Не успело отшуметь заявление президента США Байдена, адресованное Зеленскому, где четко было сказано, что коррупция является препятствием вступления Украины в НАТО, как пожилая молодая команда ЗЕ вляпалась в очередной скандал и нарушение закона", - написал Гай.

Он подчеркнул: власть должна восстановить законность и выполнить предписание НАПК, и не разрушать систему антикоррупционных органов.

"Рекомендую команде недореформаторов прекратить нарушать закон и не разрушать антикоррупционную реформу и структуру", - написал Гай.

Ранее председатель НАПК Александр Новиков направил правительству предписание о необходимости отменить распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракта с ним, как незаконных. В предписании НАПК указывает, что законодательство предусматривает запрет для публичного лица после увольнения в течение года быть назначенным руководителем организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

По результатам мониторинга НАПК установило нарушение этой нормы. В частности, отмечается, что во время выполнения полномочий заместителя министра (и.о. министра энергетики) в период с 21 декабря 2020 до 28 апреля 2021 года Юрий Витренко системно участвовал в подготовке решений по деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

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