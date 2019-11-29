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пятница, 29 ноября 2019 22:22

Власть должна наконец услышать голос бизнеса - Николаенко

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Власть должна наконец услышать голос бизнеса - Николаенко
Народный депутат Андрей Николаенко: "Украине нужна прогрессивная промышленная политика, способная дать импульс реиндустриализации"

Если деиндустриализация украинской экономики будет происходить такими темпами как сейчас, то народным депутатам через год некому будет предлагать новый прогрессивный Налоговый Кодекс. Потому что в Украине не останется промышленности как хребта экономики.

Об этом в Facebook написал народный депутат Андрей Нікоалєнко.Так отреагировало на открытое письмо Харьковского промышленника Даниила Шуфани президенту Владимиру Зеленскому. Предприниматель обращает внимание главы государства, что действия правительства могут уничтожить промышленный потенциал Украины.

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"К сожалению, должен констатировать, что в Украине отсутствует экономическая политика – в том числе из-за нехватки знаний и компетенций у правительства. Украине нужна прогрессивная промышленная политика, способная дать импульс реиндустриализации. Это открытое письмо – отчаянный голос бизнеса, который власть, наконец, должна услышать. Готов поддержать, потому что, игнорируя реальные проблемы, не слыша реальный сектор, власть уничтожает экономический потенциал страны", – отметил Николаенко.

На этой неделе Национальный банк установил самый низкий за последние четыре года официальный курс доллара - 23,98 грн. Такой последний раз фиксировали в январе 2016-го. "Ситуация с долларом не имеет экономических предпосылок. В целом в этом году экономика Украины вырастет где-то на 4 процента. Преимущественно за счет торговли и финансового сектора. Промышленное производство в январе-октябре, наоборот, сократилось", - говорит финансовый эксперт Алексей Кущ.

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