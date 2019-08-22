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четверг, 22 августа 2019 12:14

Владелец захваченного танкера "Мрия" обратился к Зеленскому и Баканову с призывом вмешаться в ситуацию

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Владелец захваченного танкера &quot;Мрия&quot; обратился к Зеленскому и Баканову с призывом вмешаться в ситуацию
ООО "Тефин" заявила, что сотрудники СБУ несколько раз арестовывали танкер "Мрия" за последние две недели. Фото: Интерфакс-Украина

В августе 2018 ООО "Тефин" приобрело судно Мрия и поставило его под Украинский флаг. Около года судно занималось перевозкой нефтепродуктов в порты Украины, однако в августе 2019 у силовиков появились претензии относительно событий 2015 года.

Об этом говорится в обращении компании, обнародованном агентством "Интерфакс-Украина".

Владельцу арестованного судна инкриминируют посещение предыдущими владельцами оккупированного Крыма в 2015 году несмотря на то, что перед приобретением Пограничная служба не предоставила никаких оговорок по соглашению.

За последние две недели, сотрудники СБУ несколько раз арестовывали танкер, мотивируя это тем, что при предыдущем владельце танкер посещал оккупированный Крым.

10 августа танкер пытался осуществить выгрузку топлива на Херсонской нефтеперевалке. Тогда сотрудники СБУ заблокировали судно, и фактически заблокировали работу всей перевалки. Однако, судом первой инстанции следователю было отказано в аресте судна.

Несмотря на то, что суд обязал силовиков не препятствовать работе и передвижению судна, 20-го августа, когда "Мрия" находилась в нейтральных водах и выполняла очередной заказ на поставку топлива, представители СБУ проникли на борт судна.

Угрожая применить оружие, они закрыли экипаж в каютах, срезали якорь и отбуксировали судно в порт "Южный".

СБУ объясняет намерение арестовать судно тем, что в 2015 году оно посещало Крым. Однако с тех пор у судна сменился собственник, а пограничники Украины согласовали покупку.

"Наша компания не может нести ответственность за предыдущего владельца, поскольку перед приобретением судна мы обращались в государственные органы. Ни один из них, в частности СБУ АР Крым или Пограничная служба, не заявляли никаких претензий или замечаний относительно нарушения судном правил пересечения государственной границы Украины, или мероприятий на временно оккупированных территориях", - отметили в компании.

Українські новини
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22
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