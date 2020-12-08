Владелец телеканала заявил, что Л/ДНР - не террористы

Экс-регионал Евгений Мураев, обладающий пророссийским телеканалом "НАШ", заявил, что ДНР и ЛНР не являются террористическими организациями.

Так прокомментировал в Facebook присутствие в эфире телеканала "советника" главаря ЛНР, представителя боевиков на минских переговорах Родиона Мирошника.

"У тех, кто хоть раз видел или слышал Родиона Мельника, участника политической подгруппы ТКГ в Минске, примененный в его адрес эпитет "главарь" вызовет гомерический хохот", - написал Мураев в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канал Мураева сделал Путина "миротворцем"

Л/ДНР не признанные террористическими организациями как Украиной, так и миром, заявил экс-регионал.

Под текстом поста Мураев опубликовал селфи с ведущими Максимом Назаровым и Ангелиной Пичик, которые в прямом эфире общались с Мельником.

Национальный совет по вопросам по теле- и радиовещания уже провел мониторинг эфира телеканала. На этой неделе регулятор вынесет решение по инциденту, пишет LIGA.net . Издание направило запрос в СБУ.

Телеканал "НАШ" 4 декабря включил в эфир одного из главарей боевиков ЛНР Родиона Мирошника. Тот озвучивал антиукраинские заявления в русле российской пропаганды.