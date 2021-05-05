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среда, 05 мая 2021 12:09

Визит Блинкена: США интересуют изменения внутри Украины, реформы и борьба с коррупцией

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Визит Блинкена: США интересуют изменения внутри Украины, реформы и борьба с коррупцией
Визит Блинкена и Нуланд – это символическая моральная поддержка Украины. Фото: Reuters

В Украину прибывают с визитом глава Госдепа США Энтони Блинкен в сопровождении заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд. Этот визит является символической поддержкой Украины, сообщает Gazeta.ua политолог-американист Владимир Дубовик.

"В последние месяцы американцы демонстрируют поддержку Украины во всех сферах – дипломатической, военной и так далее, – говорит он. – Украинский вопрос для США стал одним из первых на повестке дня, раздаются постоянные заявления со стороны исполнительной власти. Без подобных саммитов такая поддержка будет неполной, физические встречи придают ей вес. Американцы тщательно изучают проблему украинско-российского конфликта, стремятся выработать консолидированную позицию совместно с другими западными союзниками. Поэтому представителям США важно приехать в Киев и сделать здесь совместное заявление. Это символическая моральная поддержка Украины. Кроме того, США интересуют изменения внутри Украины, реформы и борьба с коррупцией. Они понимают, что каковы бы ни были военные успехи на Донбассе, этого недостаточно, чтобы страна двигалась вперед. Поэтому американцы следят, чтобы реформы не тормозились. К тому же нынешний президент США Джо Байден, еще будучи вице-президентом, восемь лет занимался украинским вопросом и у него есть собственное видение пути, по которому идет Украина. Так же Виктория Нуланд приезжала в Украину еще во время Майдана, поэтому вполне логично, что она может сравнивать ситуацию тогда и сейчас. Так что в этом визите много важных компонентов".

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен приедет с официальным визитом в Украину 5-6 мая. В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.

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05
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