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среда, 03 июля 2019 14:33

"Вижу очень большие угрозы" - Климкин боится за Украину

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&quot;Вижу очень большие угрозы&quot; - Климкин боится за Украину
Климкин рассказал, от чего зависит существование целостной Украины. Фото: Zik

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что может грозить Украине без надлежащей внешней политики.

"Если серьезно, то я вижу очень большие угрозы перед Украиной. Очень боюсь, несмотря на то, что происходит. Боюсь, что наши партнеры перестанут доверять украинским политикам решать украинские вызовы. И что нас начнут решать другие - в других столицах. Так, помогать по инерции - умом, но не сердцем. Сейчас помогают и умом, и сердцем. Если это пропадет, то менеджеруваты дела Украины попытается Россия, а Европа будет наблюдать. а еще это означает федерализации, раздел Украины и вывод темы оккупированного Крыма с повестки дня на международной арене ", - сообщил Климкин в интервью liga.net.

Политик назвив 3 основные пункты, от которых зависит существование целостной Украины.

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"Мы сейчас очень получили России. Достали на всех международных аренаху, двусторонних контекстах, судах. Везде получили. Они сейчас больше мечтают о том, чтобы наша внешняя политика исчезла как явление вместе со всеми исками, Крымом и всем остальным. В целом я бы очертил три главные вызовы, от решения которых зависит наше существование. это российская агрессия и оккупация, энергетическая безопасность, экономическая стабильность страны. Их невозможно решить отдельно. Новая команда должна четко продавить наши интересы с нашими партнерами, это должна быть единая стратегия веришь ния проблем".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политическую отпуск". Также отметил, что Украина не попала в российскую ловушку в ситуации с требованиями России по освобождению захваченных украинских моряков.

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Дата
03
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