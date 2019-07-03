"Не звонил ни разу" - Климкин рассказал о работе с Зеленским

По словам министра, сейчас от новой команды нельзя услышать конкретики. Фото: ki.ill.in.ua

Президент Владимир Зеленский ни разу не звонил министру иностранных дел за полтора месяца.

Я сам набирал АП по телефону - хотел связаться, поговорить пару минут, дать несколько советов по встрече с Макроном и Меркель, но не получилось - рассказал глава МИД Павел Климкин.

"С момента инаугурации у меня практически не было никакой коммуникации с этой командой. Я считаю, что любая команда должна задействовать других, вести своей харизмой. Не видно какой будет модель будущей внешней политики. Какими будут очертания этой политики - неизвестно ", - сказал Климкин.

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По словам министра, сейчас от новой команды нельзя услышать конкретики.

"Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии. Мы месяц назад говорили, что надо собрать СНБО из-за ситуации с Донбассом и принять ряд решений по противодействию российской политике на оккупированных территориях по выдаче паспортов РФ. Во внешней политике должна быть структура, должны быть директивы и единственная политика ".

Президент Владимир Зеленский прислал Гройсману письмо, в котором просит наказать Климкин. По словам руководителя офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял, потому что МИД не проинформировал его о ноту МИД РФ, касающаяся освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.