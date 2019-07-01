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Зеленский попросил Гройсмана наказать Климкина

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Зеленский попросил Гройсмана наказать Климкина
Зеленский просит о дисциплинарной ответственности за то, что Климкин не поставил его о ноту МИД РФ. Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Об этом сообщает сайт главы государства.

По словам руководителя офиса президента Андрея Богдана, такое решение Зеленский принял, потому что МИД не проинформировал его о ноте МИД РФ, что касается освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

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"Учитывая, что министр иностранных дел лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Павла Климкина, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме Зеленского.

Богдан отметил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины. Согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты МИД РФ по 24 моряков.

В Кремле рассказали об обмене заложниками. Заявили, что в этом вопросе между Украиной и Россией необходимо терпение.

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