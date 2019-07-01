Климкин ушел в "политический отпуск"

Фото: из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политическую отпуск".

"Независимо от того, какое решение и когда утвердит Рада по моей отставке, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку в полсилы работать не могу и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", - сказал Климкин в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

Также отметил, что Украина не попала в российскую ловушку в ситуации с требованиями России по освобождению захваченных украинских моряков.

"Мы все говорим одним голосом, требуя в России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, политических заключенных, всех заложников. Но одновременно понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию по оккупированного Крыма, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна заплатить миллиарды", - сказал министр.

Комитет Верховной Рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении Климкина и назначении министром Вадима Пристайко. На днях президент Владимир Зеленский упрекнул ВР за то, что она до сих пор не освободила Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко. По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах "из интернета".