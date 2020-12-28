Витренко спросили о премьерских абмициях

Витренко назначили в правительстве 21 декабря. Фото: Facebook

Исполнитель обязаностей министра энергетики Юрий Витренко прокомментировал свои премьерские амбиции.

"Возможно, лет через 10", - цитирует чиновника "НВ".

"Я хотел работать в бизнесе, не заниматься ничем, связанным напрямую с государством. Это и комфортнее, и денег больше, и образ жизни лучше, то есть из этих соображений меня это не интересовало. А премьер - это еще хуже, чем первый вице-премьер, с этой точки зрения", - добавил Витренко.

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Кабинет министров назначил Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря. С 2002-го он работал в Нафтогазе с перерывами. Вернулся в компанию после Революции достоинства, был на руководящих должностях до июля этого года. Компания добилась в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от российского Газпрома на $4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа. Занимался бизнесом на рынке капитала.

Верховная Рада не назначила бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко на должность министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.