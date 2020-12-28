Витренко спросили о премьерских абмициях

 
Ексклюзивы
1/5
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 432
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1035
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 396
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 324
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7065
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 747
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 477
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19746
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 954
Фото
Все фото
6
17
5
16
5
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
В Раде избрали своих кандидатов на должность судьи КСУ
Видео
Все видео
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
В Зеленского планируют построить самую длинную трассу в Украине. Она соединит Львовскую и Луганскую области
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Одиозный глава ОАСК Волк выбросил повестку о вызове в ВАКС
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Лерос обнародовал очередную порцию компромата на Ермака
Интервью
1/5
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 432
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 558
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 19755
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 324
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1359
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 декабря 2020
1 Просмотров: 684
Україна оцінить
"Привет, как дела? Насколько знаю, у вас все плохо – экономика падает, бизнес исчезает, митинги каждый день по непонятным поводам", – ...
понедельник, 28 декабря 2020 15:03

Витренко спросили о премьерских абмициях

  Комментировать
Витренко спросили о премьерских абмициях
Витренко назначили в правительстве 21 декабря. Фото: Facebook

Исполнитель обязаностей министра энергетики Юрий Витренко прокомментировал свои премьерские амбиции.

"Возможно, лет через 10", - цитирует чиновника "НВ".

"Я хотел работать в бизнесе, не заниматься ничем, связанным напрямую с государством. Это и комфортнее, и денег больше, и образ жизни лучше, то есть из этих соображений меня это не интересовало. А премьер - это еще хуже, чем первый вице-премьер, с этой точки зрения", - добавил Витренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист

Кабинет министров назначил Витренко и.о. министра энергетики 21 декабря. С 2002-го он работал в Нафтогазе с перерывами. Вернулся в компанию после Революции достоинства, был на руководящих должностях до июля этого года. Компания добилась в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от российского Газпрома на $4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа. Занимался бизнесом на рынке капитала.

Верховная Рада не назначила бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко на должность министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Витренко спросили о премьерских абмициях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
декабря

Священник умер после побоев

Изобретатели кино платили откупное американцу за его устройство

Самое читаемое
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
Жена Dzidzio показала упругие ягодицы
3
 Просмотров: 14058
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 9666
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
Гороскоп для Водолея на 2021 год: почему это время такое важное для вас
 Просмотров: 6660
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
Гороскоп на 27 декабря: кому будут объясняться в любви, а кого – засыпать комплиментами
 Просмотров: 6237
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 5112
Политика
НАПК обнаружило ряд нарушений в партии Пальчевского
НАПК обнаружило ряд нарушений в партии Пальчевского Просмотров: 81
Разумков назвал 3 основные вызовы для Рады в 2021 году
Разумков назвал 3 основные вызовы для Рады в 2021 году Просмотров: 135
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
6
 Просмотров: 306
Председателя КС подозревают в подкупе. Прокуратура обратилась к Зеленскому
Председателя КС подозревают в подкупе. Прокуратура обратилась к Зеленскому Просмотров: 450
Тупицкий не пришел в генпрокуратуру - СМИ
Тупицкий не пришел в генпрокуратуру - СМИ Просмотров: 144
Больше всего комментируют
7
Что мешает Зеленскому проводить реформы
1
Україна оцінить
1
Мутировавший коронавирус уже в Украине: что нужно знать
1
"Без него некому обеспечить его безопасность" - Ходорковский считает, что Путин хочет уйти из президентства, но боится
1
Воды в Крыму не будет и в следующем году
Голосов: 18672
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть