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понедельник, 21 декабря 2020 20:40

Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ

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Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ
Правительство назначило Витренко и.о. министра. Фото: "Цензор.нет"

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко Кабмин назначил исполняющим обязанности министра энергетики.

Решение приняли на внеочередном заседании Кабмина в понедельник вечером, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Вторник назначили первым заместителем министра энергетики, на него возложили обязанности министра.

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В Telegram Сергей Лещенкопидтвердив эту информацию.

Верховная Рада не смогла назначить на должность министра энергетики бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко. За кандидатуру Витренко проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых, шла речь на заседании парламента.

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