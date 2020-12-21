Витренко назначили и.о. министра энергетики - СМИ

Правительство назначило Витренко и.о. министра. Фото: "Цензор.нет"

Бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко Кабмин назначил исполняющим обязанности министра энергетики.

Решение приняли на внеочередном заседании Кабмина в понедельник вечером, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники.

Вторник назначили первым заместителем министра энергетики, на него возложили обязанности министра.

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Верховная Рада не смогла назначить на должность министра энергетики бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко. За кандидатуру Витренко проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых, шла речь на заседании парламента.