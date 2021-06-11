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суббота, 12 июня 2021 09:05

Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
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Вицепремьер Алексей Резников с женой, телеведущей Юлией Зорий путешествуют Эгейским морем
Фото: Instagram
Министр здравоохранения Виктор Ляшко поделился фотографией с "Пробега под каштанами" в Киеве
Екснардеп Олег Ляшко поделился фото с банкета в честь именин писателя Василия Шкляра
Телеведущий и политик Сергей Притул с коллегами праздновал рождение дочери
У Притулы родилась дочь

Екснардеп Олег Ляшко поднимал бокалы с Василием Шкляром, а голова Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили вместе с мэром Львова Андреем Садовым и министром юстиции Денисом Малюськой учились во Львове открывать ножом вино.

Про то, как еще отдыхают украинские политики в первые недели лета – в материале Gazeta.ua.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поделился фотографией с "Пробега под каштанами" в Киеве. Спортсменам надо было пробежать 5 км. Ляшко выложил фотографию со казнь на центральной ул. Крещатик. Каким по номеру прибежал – министр не сообщил.

Телеведущий и политик Сергей Притула, который накануне заявил о выходе из партии "Голос", с коллегами праздновал рождение дочери."Было очень уютно", написал Притула.

Голова Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, мэр Львова Андрей Садовой и министр юстиции Денис Малюська посетили львовский Фестиваль вина. Учились открывать бутылки ножом.

Саакашвили представил вино из собственного виноградника Saakashvili's Cellar. "Выступаю по поводу нашего законопроекта об упрощении законодательства для малого производства вина в Украине", – написал глава Исполнительного комитета реформ.

Вицепремьер Алексей Резников с женой, телеведущей Юлией Зорий путешествуют Эгейским морем. Семейная пара вышла в море на катамаране в компании друзей.

Екснардеп Олег Ляшко поделился фото с банкета в честь именин писателя Василия Шкляра. Приехал к нему домой. На фото Ляшко с автором поднимают бокалы, на столе – блюда: рыба, мясо, лед для напитков.

Также Ляшко поделился фото с мужчиной, с которым в детстве пас коров в Новоселице на Хмельнитчине. "Вспомнил детство: у меня первая запись в трудовой книжке – скотник колхоза" Прогресс". Мне тогда как раз тринадцать было", – написал екснардеп.

Сотрудники посольства США и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин одели новую форму сборной Украины по футболу. Так отреагировали на возмущения России обновленной формой украинцев с надписями "Слава Украине" и "Героям слава". Также там нарисована карта с украинским Крымом и Донецкой и Луганской областями.

Союз европейских футбольных ассоциаций потребовал, чтобы Украина убрала из формы для чемпионата Европы надпись "Героям слава!". Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел утром 10 июня на переговоры с представителями УЕФА.

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Дата
12
июня

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