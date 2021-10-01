Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце

 
Ексклюзивы
1/5
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
Просмотров: 162
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 693
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 450
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 531
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 441
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1809
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 585
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 252
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 288
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 684
Фото
Все фото
4
3
3
6
15
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
Перед &quot;слугами&quot; выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
Перед "слугами" выступил Шмыгаль, журналистов зовут на смарт-ужин
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
В Киеве стреляли в водителя главы Госархива (обновлено)
&quot;Клубничка&quot;, лучшие трюки и сценарии: &quot;слугам&quot; раздали Оскары
"Клубничка", лучшие трюки и сценарии: "слугам" раздали Оскары
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
Видео
Все видео
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
"Приехал раньше посмотреть, готовы ли встречать президента" - заместитель руководителя ОП в Трускавце
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
В поезде подписи за отставку Разумкова не собирали: "слуги" приехали в Трускавец
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 378
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 6804
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 603
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1917
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 72
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
пятница, 01 октября 2021 19:48

Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце
4

1 Комментировать

На ужине журналисты играли с депутатами в настольный теннис
Фото: "Сегодня"
Также есть бильярд и видеоигры
Для гостей приготовили фуршет
Наливали вино и шампанское

На смартужине со "Слугами народа" в Трускавце играют в настольный теннис и бильярд.

Событие проходит на территории отеля Rixos Prykarpatty, сообщает "Сегодня".

Ужин планировали на 19:00, но журналистов попросили подождать до 19:15.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арахамия пообещал сыграть депутатам диско

Для отдыха подготовили видеоигры. Устроили фуршет и живую музыку.

"Кажется, что депутатов от "Слуги народа" на вечере больше, чем журналистов. На фоне играет спокойная музыка. Народные избранники быстро разбились по компаниям по три-четыре человека", - пишет корреспондент "Сегодня".

1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции.

Днем ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил выдать подписные листы за отзыв спикера Дмитрия Разумкова.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 19854
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 10116
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 6813
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 5859
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4104
Политика
Адвокат Саакашвили прокомментировал его арест
Адвокат Саакашвили прокомментировал его арест Просмотров: 36
Трухин сказал, что приехал в Трускавец на велосипеде
Трухин сказал, что приехал в Трускавец на велосипеде Просмотров: 63
Арахамия раскрыл название награды для "слуг"
Арахамия раскрыл название награды для "слуг" Просмотров: 117
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления
 Просмотров: 423
Саакашвили задержали - премьер Грузии
Саакашвили задержали - премьер Грузии 4 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
4
Саакашвили задержали - премьер Грузии
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 8444
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть