Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце

На смартужине со "Слугами народа" в Трускавце играют в настольный теннис и бильярд.
Событие проходит на территории отеля Rixos Prykarpatty, сообщает "Сегодня".
Ужин планировали на 19:00, но журналистов попросили подождать до 19:15.
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Для отдыха подготовили видеоигры. Устроили фуршет и живую музыку.
"Кажется, что депутатов от "Слуги народа" на вечере больше, чем журналистов. На фоне играет спокойная музыка. Народные избранники быстро разбились по компаниям по три-четыре человека", - пишет корреспондент "Сегодня".
1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции.
Днем ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил выдать подписные листы за отзыв спикера Дмитрия Разумкова.
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