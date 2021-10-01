Вино, фуршет и бильярд - как журналисты отдыхали с депутатами в Трускавце

Фото: "Сегодня"

На смартужине со "Слугами народа" в Трускавце играют в настольный теннис и бильярд.

Событие проходит на территории отеля Rixos Prykarpatty, сообщает "Сегодня".

Ужин планировали на 19:00, но журналистов попросили подождать до 19:15.

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Для отдыха подготовили видеоигры. Устроили фуршет и живую музыку.

"Кажется, что депутатов от "Слуги народа" на вечере больше, чем журналистов. На фоне играет спокойная музыка. Народные избранники быстро разбились по компаниям по три-четыре человека", - пишет корреспондент "Сегодня".

1 октября народные депутаты из фракции "Слуга народа" прибыли поездом в Трускавец, где должно состояться двухдневное собрание фракции. Днем ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия попросил выдать подписные листы за отзыв спикера Дмитрия Разумкова.