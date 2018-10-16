Вилкул прокомментировал голосование в Раде за снятие с него депутатской неприкосновенности

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул прокомментировал итоги голосования в парламенте за снятие с него депутатской неприкосновенности.

"Даже изначально негативно против меня настроенным членам регламентного комитета и всем депутатам, присутствующим в зале, от других политических партий стало ясно, что дело на 100% сфальсифицировано. Нет не то что состава, нет события преступления. Все эти обвинения - это попытка власти руками генпрокуратуры, как инструмента, устранить политического оппонента, который не хочет договариваться и плясать под их дудку. Это зачистка политического поля перед выборами", - заявил Вилкул.

Нардеп Александр Вилкул назвал снятие с него депутатской неприкосновенности "зачисткой политического поля перед выборами"

"Парламент не снял с меня депутатскую неприкосновенность по сфальсифицированному "делу". Сегодня мы стали свидетелями очередной серии фарса, устроенного политиканами из Генпрокуратуры. Именно политиканами. Потому что их цель - не эффективное расследование, сбор доказательств и наказание преступников, а борьба с политическими оппонентами и пиар. Именно для устранения своих конкурентов, в данном случае речь идет обо мне, они идут на шантаж, фальсификацию. Пытают и запугивают свидетелей, травят моих адвокатов.

Мои адвокаты нашли в действиях сотрудников ГПУ признаки 7 составов преступлений Уголовного Кодекса, причем по всем этим преступлениях уже собраны доказательства.

Власть превратила силовиков в инструмент давления. Но, рано или поздно, фальсификаторы не уйдут от ответственности. А если будет еще одна атака, я также уверен, что мне удастся отстоять свое честное имя в любом честном суде. И если это не удастся сделать в украинском суде, то меня оправдает Европейский суд по правам человека", - написал на своей странице в Facebook оппозиционер.

"Я продолжу политическую борьбу с этим режимом и коррупционным террором, который они развернули", - подчеркнул Вилкул.

Адвокат Вилкула Олег Бабич написал на своей странице в Фейсбук: "Парламент не проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула. Генпрокуратура перегнула палку, когда попыталась обвинить Вилкула практически даже в разрушении "часовни 14 века".

Когда вскрылись факты, что основного свидетеля прокуратура заставляла дать ложные показания под пытками, а законы, на которые ссылались силовики, утратили действие еще в 2001 году, нардепы отказались голосовать так, как надо власти".

Нардеп Александр Вилкул назвал снятие с него депутатской неприкосновенности "зачисткой политического поля перед выборами"

Напомним, парламент не смог снять неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула. Так заблокировал возможность привлечь его к уголовной ответственности. Представление поддержали 137 народных депутатов из необходимых 226.