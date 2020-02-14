Виктория Пташник баллотируется от "Европейской солидарности" в Верховную Раду на Харьковщине

Команда "Европейской солидарности" поддерживает Пташник как человека, который всегда отстаивал государственную позицию. Фото: eurosolidarity.org

Виктория Пташник баллотируется от партии "Европейская солидарность" в Верховную Раду в 179-м округе Харьковской области.

Об этом сообщила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз на своей странице в сети Facebook.

После подачи документов в ЦИК Виктория Пташник заявила, что команда "Европейской солидарности" систематически отстаивает национальные интересы Украины и именно поэтому она выбрала эту команду.

"Я не могу спокойно наблюдать, как шаг за шагом сдают интересы государства, как разрушаются государственные институты, как Украина ослабляет свои позиции на международной арене.

Уверена, что сейчас парламенту, как никогда, нужна настоящая проукраинская оппозиция, способная конструктивно контролировать власть, защитить государственность Украины и бороться с несправедливостью!

Поэтому я иду на довыборы в Верховную Раду Украины по 179-му избирательному округу (Харьковская область) вместе с командой "Европейской солидарности", которые состоятся 15 марта", - заявила Виктория Пташник.

Также Ирина Фриз добавила, что команда "Европейской солидарности" поддерживает кандидата как человека, который всегда отстаивал государственную позицию.

"Виктория Пташник выдвигается от "Европейской солидарности" по 179-му округу. Для нашей команды это очень важно, ведь именно такие политики, как Виктория, искренне всегда отстаивали идеалы и ценности верховенства права, свободы граждан, европейский и евроатлантический вектор развития Украины", - отметила парламентарий.