"Вешают" убийство по сговору: на Саакашвили завели дело в ЛНР

В ЛНР возбудили уголовное дело в отношении Михеила Саакашвили. Фото: facebook.com/Mikheil Saakashvili

В ЛНР возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Его подозревают в убийстве по сговору и в покушении на правоохранителей. Об этом 5 октября сообщили на сайте так называемой генеральной прокуратуры ЛНР.

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"Возбуждено уголовное дело в отношении Саакавшвили по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. А также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды", - говорится в сообщении.

Когда это произошло и о каких именно делах говорится, на сайте оккупантов не уточняют.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Ґелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну задержат.