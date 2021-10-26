Вернем скифское золото, вернем и Крым - Зеленский

Благодарен суду за справедливое решение, написал Зеленский. Фото: president.gov.ua

В суде Амстердама состоялась долгожданная победа Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя решение Апелляционного суда Амстердама по семилетнему делу о "скифском золоте".

"Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства культуры и информационной политики за результат.

Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал Зеленский в Twitter.

Решение суда в Амстердаме показало, что все российские фейки потерпели фиаско, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Это большая победа, мы вернем себе не просто музейные экспонаты, а часть нашего национального кода, реликвии, свидетельствующие о тысяче лет нашей истории", - цитирует министра "РБК-Україна"

"Международное право не быстрое, но необратимое. Все российские фейки и манипуляции потерпели фиаско. Сегодняшнее решение доказывает, что упорная командная работа достигает больших результатов.

Я уверен, что так же, как мы вернули "скифское золото", мы вернем наших людей и наши временно оккупированные территории. Крымская платформа – это тоже долгосрочная работа, но в конце мы победим и вернем Крым в состав Украины", - заявил Кулеба.

Украине должны отдать "скифское золото" - коллекцию экспонатов из крымского музея, которые поехали на выставку до оккупации полуострова Россией. Решение 26 октября принял Апелляционный суд Амстердама после семи лет рассмотрения дела.